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اعلام الاحتلال: فرض حظر النشر على قضية اطلاق قنبلتين مضيئتين على منزل نتنياهو ومنع المعتقلين الثلاثة من لقاء محامين

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

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