الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله:استهدفنا تجمعا لقوات الاحتلال عند الاطراف الجنوبية لبلدة الخيام بالصواريخ

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :