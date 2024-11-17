الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: المسيرة التي اطلقت نحو "تس تسيونا" و "بينة" ومحيطهما اطلقت من العراق

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :