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حزب الله: قصفنا منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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