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المقاومة الاسلامية في لبنان: استهدفنا خلال شهر 11 معسكر تدريب و 10 مطارات و 7 مسيرات و 4 مخازن عسكرية

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

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