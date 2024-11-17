الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في لبنان: استهدفنا خلال شهر 58 مدينة محتلة و 29 مسيرة وطائرة و 28 عملية تصد لعملية تسلل

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :