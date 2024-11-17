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المقاومة الاسلامية في لبنان: استهدفنا خلال شهر اكثر من 100 مستوطنة مخلاة و30 كم من شعاع المنطقة المخلاة و 150كم عمقا

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

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