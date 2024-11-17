مجزرة إسرائيلية في بيت لاهيا ومصير 50 نازح مجهول

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية في خانيونس، محمد أبو عبيد، بأن العدوان الإسرائيلي على منازل المواطنين في شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة من القطاع لا يزال مستمرًا.

وقال إن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في مشروع بيت لاهيا، بهدف إفراغ المنطقة من الوجود الفلسطيني وإخلائها من سكانها، وذلك في إطار خطة الجنرالات التي يسعى إليها كيان الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع.

وأشار مراسل العالم إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مبنى مكونًا من خمسة طوابق يؤوي أكثر من 50 نازحًا في مشروع بيت لاهيا، ولم يتم العثور حتى الآن على أي من المواطنين الذين كانوا داخل المبنى، مما يعني أن أكثر من 50 شخصًا ما زالوا تحت الأنقاض، بالإضافة إلى وجود عشرات الإصابات في المنطقة المحيطة نتيجة هذه المجزرة.

وأوضح مراسل العالم أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني لم تتمكن حتى هذه اللحظة من انتشال أي من الجثامين أو المفقودين من تحت ركام المنزل بسبب الاستهداف المباشر الذي تتعرض له تلك الفرق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع.

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