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المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: 96 شهيدا و 60 جريحا في مجازر للاحتلال في بيت لاهيا والنصيرات والبريج خلال الساعات الماضية

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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