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اعلام الاحتلال: حزب الله اطلق خلال الساعة الماضية ما لايقل عن 20 صاروخا نحو حيفا والجليل الغربي

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

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