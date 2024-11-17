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يديعوت احرونوت: ضابط و 5 جنود في وحدة "لوتار" الخاصة بجيش الاحتلال قتلوا في كمين للقسام خلال نصبهم كمينا للايقاع بالمقاومين في جباليا

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

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