الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
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حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية تجمعا لقوات العدو الاسرائيلي عند الاطراف الجنوبية الغربية لبلدة شمع

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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