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مصادر لبنانية: مصابون بين فرق الاسعاف جراء استهداف طيران العدو منزلا في الشبريحا جنوبي البلاد

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

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