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الرئيس السوري بشار الاسد يستقبل وزير الدفاع الايراني العميد نصير زاده ويبحث معه قضايا الدفاع والامن بالمنطقة

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

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