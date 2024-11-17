كاميرا العالم ترصد آثار العدوان الإسرائيلي على مدينة صور

العالم _ مراسلون

وتظهر المشاهد التي التقطتها كاميرا العالم الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة الواقعة على مدخل بلدة العباسية، حيث تتصاعد سحب الدخان من بين الركام نتيجة الغارات العنيفة التي استهدفت المباني السكنية والمحلات التجارية، بما في ذلك أماكن العبادة.

وفي سياق هذه الاعتداءات، أفاد مراسل قناة العالم، حسين عز الدين، من جوار المنطقة المستهدفة، بأن الاحتلال الإسرائيلي شنّ أكثر من 5 غارات على المدينة وضواحيها، يوم أمس السبت، محاولًا بذلك خلق حالة من الرعب بين السكان.

وأوضح مراسل العالم أنه بالرغم من هذه الهجمات، أظهر المواطنون اللبنانيون ثباتهم وصمودهم، حيث أنهم يرفضون الاستسلام للتهديدات الإسرائيلية التي تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب أرواحهم وأمنهم.

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