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الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و 139 اصابة

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

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