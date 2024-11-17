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كابول تشيد بضيافة إيران للمهاجرين الافغان لأربعة عقود

كابول تشيد بضيافة إيران للمهاجرين الافغان لأربعة عقود
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

اشاد وزير خارجية افغانستان بالوكالة أميرخان متقي، بضيافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لملايين المواطنين الأفغان لأكثر من أربعة عقود، مضيفا بان هناك تعاون مشترك مع إيران في مجال نقل السجناء.

العالم- افغانستان

وخلال لقاء له مع مساعد وزير العدل الايراني للشؤون الدولية وحقوق الإنسان "عسكر جلاليان" في كابول، اشاد أمير خان متقي، بضيافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لملايين المواطنين الأفغان لأكثر من أربعة عقود، معربا عن امله في ان يستمر هذا السلوك اللطيف والصبور مع المهاجرين.

وافاد امير خان متقي بأن الحكومة الافغانية المؤقتة تلتزم بالتعاون المشترك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بعودة السجناء الأفغان إلى البلاد.

ومن جانبه، بيّن مساعد وزير العدل الايراني للشؤون الدولية وحقوق الانسان بان ايران تتابع التطورات الأخيرة في أفغانستان ويسعدها توفير الأمن في هذا البلد.

كما افاد عن استمرار تعاون إيران الإسلامية مع أفغانستان، موضحا انه وبناء على الاتفاقيات المبرمة، ستبدأ عملية نقل السجناء الأفغان من إيران بالمستقبل القريب.

وفي هذا اللقاء، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية وأوضاع اللاجئين والسجناء الأفغان في إيران والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والإقليمي.

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