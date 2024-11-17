شاهد.. عشرات الشهداء والجرحى في4 مجازر إسرائيلية مروّعة جديدة!

العالم – خاص بالعالم

وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن جيش الاحتلال ارتكب اربع مجازر وحشية، واضافت أن اكثر من70 شهيدا سقطوا في مجزرة بيت لاهيا وحدها حيث استهدفت الغارات المربعات السكنية المكتظة بالمدنيين النازحين من منازلهم.



وفي احدى الغارات استهدف طيران الاحتلال منزلا مكونا من 5 طوابق في مشروع بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد خمسين شخصا على الأقل وإصابة آخرين.



واوضحت المصادر المحلية أن المنزل المستهدف كان يؤوي أكثر من 70 نازحا، وتم تدميره بالكامل على رؤوس من فيه. مجازر الاحتلال استهدفت ايضا مخيم جباليا ومدينة غزة ومخيمي النصيرات والبريج ومدينة رفح.



حركة حماس ناشدت العالم التحرك بسرعة لوقف المجازر المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خصوصا بعد المجزرة الجديدة التي ارتكبها في بيت لاهيا. واعتبرت المجزرة إمعانا في حرب الإبادة والتطهير العرقي.



وأضافت حماس أن تواصل المجازر الوحشية وحرب الإبادة وحرب التجويع، تهدف الى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، ولن تفلح هذه المجازر في تحقيق أهدافها أو كسر إرادة الفلسطينيين.



مطالبة دول العالم بكسر حالة العجز والصمت عن هذه الجرائم، والتحرك الفوري لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة خصوصا في الشمال.



أما المقاومة الفلسطينية فواصلت صمودها في قطاع غزة خصوصا في الشمال، فقد اعلنت كتائب القسام قنص جندي اسرائيلي شمالي القطاع، واستهداف دبابتين من نوع ميركفاه وثلاث جرافات من نوع دي تسعة بقذائف الياسين والتاندوم شرق مخيم البريج، بالاضافة الى استهدافها لناقلة جند وجرافة قرب الدوار الغربي لبيت لاهيا.



فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن قوة إسرائيلية وقعت في كمين نصبته لها القسام، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوفها في جباليا.



فيما قتل جندي آخر خلال معركة الشمال. سرايا القدس اعلنت من جهتها أن مقاوميها يخوضون معارك عنيفة مع جيش الاحتلال غرب بيت لاهيا.



فيما عرضت مشاهد لقصفها مرابض المدفعية الاسرائيلية في موقع فجة العسكري بصواريخ الـ 107.

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