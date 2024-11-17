شاهد لحظة سقوط صواريخ المقاومة على الكريوت شمال حيفا

العالم – خاص بالعالم

وفي اطار تلك الردود ‏كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوات اسرائيلية تقدمت عند أطراف بلدة شمع الحدودية ، وعند وصولهم لنقطة المكمن، اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية من مسافة صفر، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.

كما استهدف المجاهدون تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة شمع بقذائف المدفعية، وثكنة معاليه ‏غولاني وهي مقر قيادة لواء حرمون810 وتجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصليات صاروخية.



وبالتزامن، تخوض المقاومة مواجهات في محور منطقة الخيام. وأفادت مصادر اعلامية بأن المقاومة استهدفت دبابة ميركافا بصاروخ موجه في وادي العصافير ما ادى الى احتراقها واندلاع النيران فيها.



كما أحرق المقاومون بحسب المصادر الاعلامية اليات العدو في وطى الخيام خلال المواجهات مع القوات الاسرائيلية المتوغلة، في حين أن الطيران الحربي شن غارات عنيفة على مدينة الخيام بعد استهداف القوات المعادية في منطقة الوطى.

وضمن ردها المتواصل قصفت المقاومة منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية.و في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة“ستيلا ماريس” البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 35 كيلومتر شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخية.



وفي إطار ‏التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنات الشمال كتسرين،كريات شمونة، وسعسع بصليات صاروخية.‏

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