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الجيش اللبناني يعلن عن استشهاد عسكري واصابة 3 باستهداف الاحتلال لمركز للجيش في بلدة الماري بقضاء حاصبيا

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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