الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

111 شهيدا في غارات صهيونية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :