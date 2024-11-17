كاميرا العالم في محل استهداف الشهيد محمد عفيف + فيديو

العالم – مراسلون

وأفاد مراسلنا حسين فوعاني من محل استهداف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف أن عمليات رفع الانقاذ رفع الإنقاض والركام مستمرة وأن فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية تبحث عن مفقودين وناجين.

وأضاف: الحصيلة حتى الآن هي سبعة شهداء وعدد من الجرحى، بينهم محمد عفيف الذي ارتقى شهيدا سعيدا على طريق القدس ملتحقا بقافلة الشهداء.. ففي آخر خطاب له في المؤتمر الصحفي الذي عقدة في مجمع سيد الشهداء خاطب الأمين العام لحزب الله السيدالشهيد سيدشهداء الأمة السيدحسن نصرالله قائلا يا روحي.. وبالفعل هو التحق بالأمين العام.

وأوضح مراسلنا أن هذا الاعتداء الجديد يطال منطقة خارج نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي منطقة رأس النبع، حيث كان هناك اعتداء آخر طال أحد المباني السكنية في هذه المنطقة.

وبين أنه وبالتزامن مع هذا الحدث هناك تحذيرات أطلقها متحدث جيش الاحتلال باستهداف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة حارة حريك وبرج البراجنة.

كما أكد ارتفاع عدد غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية منذ صبيحة اليوم إلى 11 غارة.

ولفت مراسلنا أن: الاستهداف كان لمركز قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، وفي تصريح له قال أمين عام هذا الحزب إنه لم يكن موجودا خلال عملية الإغارة على المركز، وإنه قد تصادف وجود مسؤول العلاقات الإعلامية لحزب الله الحاج محمد عفيف في مبنى هذا المركز.

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