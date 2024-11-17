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حزب الله ينفذ 1349 عملية ضد الاحتلال في جنوب لبنان خلال 60 يوما

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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