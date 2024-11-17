الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ألوية الناصر صلاح الدين تقصف بالاشتراك مع كتائب المجاهدين تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شرق البريج في قطاع غزة بقذائف الهاون

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :