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العميد سريع: سلاح الجو المسير اليمني نفذ عملية نوعية في يافا وعسقلان

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

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