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المتحدث باسم القوات اليمنية يعلن هجوم المسيرات على يافا وعسقلان

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

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