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حزب الله يقصف تجمعا لجنود الاحتلال بجنوب بلدة الخيام بالصواريخ للمرة الخامسة

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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