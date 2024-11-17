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وزير الخارجية الايراني: الاتحاد الأوروبي يسعى الى فرض اجراءات حظر على السفن الايرانية بذرائع واهية وستكون هناك تبعات لممارساتهم

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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