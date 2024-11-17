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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة: اغتيال القيادي الإعلامي محمد عفيف دليل على الانحطاط والفشل والرعب الذي يمر به قادة العدو

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

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