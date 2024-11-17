رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الايراني ومساعده يعزيان باستشهاد محمد عفيف

وقال جبلي في كتاب تعزيته الى حزب الله: بكثير من الفخر والاعتزاز بمقاومة الشعب اللبناني المتجسدة بحزب الله نتقدم بأحر التعازي والتبريكات بشهادة الحاج محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الذي عرف بجهاده الإعلامي في مسيرته الطويلة الذي قاد فيها الحرب الإعلامية ضد النظام الصهيوني وتحمل مسؤولياته الجهادية في تعرية جرائم الاحتلال لا سيما خلال الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان الذي برز في الميدان متحديا جبروت العدو وآلة حربه.

رحم الله شهيدنا على طريق القدس مع باقي الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد السعيد العزيز سماحة السيد حسن نصر الله قدس الله سره معاهدين أن نبقى في الإعلام الإيراني منبرا للدعم والدفاع عن لبنان وشعبه ومقاومته.

الدكتور بيمان جبلي - المدير العام للإذاعة والتلفزيون الإيراني

من جانبه أرسل مساعد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني للقنوات والإعلام الخارجي الدكتور أحمد نوروزي، كتابا عزى فيه المقاومة اللبنانية (حزب الله) باستشهاد محمد عفيف جاء فيه:

نتقدم من الشعب اللبناني والمقاومة الإسلامية في لبنان بأسمى آيات التبريك باستشهاد الحاج محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله على يد الغدر الصهيوني الآثم الذي خاض مسار الإعلام المقاوم الطويل منذ تولي مسؤولياته الجهادية في هذا المجال راجين من الله عز وجل أن يصبّر أهله وعائلته الكريمة وأن يدخله جنان النعيم مع الأولياء والصدقين والشهداء على طريق القدس وفي مقدمتهم الشهيد الكبير سماحة السيد حسن نصر الله قدس الله روحه.

الدكتور أحمد نوروزي - مساعد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني للقنوات والإعلام الخارجي