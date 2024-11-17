الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يعلن تنفيذ 17 عملية تصدى لمحاولات تقدم قوات الاحتلال على الحدود وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :