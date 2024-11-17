الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم جيش الاحتلال يعترف بسقوط صاروخ فشل باعتراض طائرة مسيرة اخترقت أجواء إيلات جنوب فلسطين المحتلة

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :