الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

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