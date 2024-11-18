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سرايا القدس: تمكن مجاهدونا برفقة مقاتلي شعبنا من التصدي لقوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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