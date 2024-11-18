الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب الاقصى تعلن خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة بالاسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :