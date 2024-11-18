جدل بين الحريديم بسبب الدعوة للخدمة العسكرية ومحاولات للهروب

العالم-الاحتلال

وصرح الحاخام هيرش: "دون عالم التوراة، سيأتي الخراب، وجودنا يعتمد عليكم".

وقال الحاخام موشيه هليل هيرش، كما نُشر لأول مرة في صحيفة "يسرائيل هايوم": "المستشارة القانونية للحكومة تريد تدمير إسرائيل.".



في الأسابيع الأخيرة، زار المئات من الطلاب ورؤساء المعاهد الدينية منزل الحاخام هيرش؛ للتشاور حول موضوع التجنيد الذي يحتل جدول الأعمال. في توثيق نادر، ظهر الحاخام وهو يقدم التوجيه لمجموعة من الطلاب، الذين تلقوا أوامر تجنيد وطلبوا نصيحته حول ما يجب فعله في هذا الشأن، وفقا للصحيفة.



وقال الحاخام: "ما يبرر وجود اليهود في إسرائيل، هو فقط قداسة أولئك الذين يدرسون التوراة".



وأضاف: "وضع المجتمع العام، غير المتدين، في أرض إسرائيل، للأسف، كما يقول الرامبام، هو وضع يجعل إسرائيل تلفظ الشعوب".



وأوضح: "طلاب المعاهد الدينية ليسوا مجرد طلاب تلمود. أنتم لا تدرسون فقط، بل تعملون على تهذيب الأخلاق، وعلى الصلاة، وعلى أعمال الخير. أنتم تعملون على كل جوانب اليهودية، وبالطبع، دراسة التوراة تفوق كل شيء".

الدعوة للتهرب من الخدمة العسكرية

وتابعت الصحيفة، في قسم آخر من حديثه، تطرق الحاخام إلى التنفيذ العملي قائلا: "هذا يبرر أن عليكم أن تكونوا متخلفين عن الخدمة. إنهم يريدون تدمير إسرائيل، ولا يفهمون، لكن في الواقع هذا ما يقومون به. إذا، لا سمح الله، نجحوا في ما يريدون، وجعلوا عالم التوراة غير موجود، فإنهم سيجلبون الخراب إلى إسرائيل".



وفي ختام حديثه، وجه الحاخام كلمة مباشرة إلى الطلاب قائلا: "أنتم في الواقع تحفظون أرض "إسرائيل". أنتم متخلفون عن الخدمة، ومن المسموح لكم أن تكونوا كذلك! إنه واجب أن تكونوا متخلفين عن الخدمة! وجود أرض "إسرائيل" يعتمد عليكم، وعليكم أن تدرسوا، وترتقوا في التوراة، والتقوى، والأخلاق، وأعمال الخير، فهذا هو أساس وجود أرض "إسرائيل"، والقدوس المبارك سيعينكم جميعا لتعرفوا ذلك، وتشعروا به، وتقوموا به".