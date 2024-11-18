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الدفاع المدني بغزة:انتشلنا جثامين 4 شهداء بينهم طفلان وعدد من الجرحى بقصف للعدو استهدف خيام النازحين في منطقة العطار بمواصي خانيونس

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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