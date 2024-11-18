الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: الاحتلال يغلق مداخل قرية الطبقة بمدينة دورا جنوب الخليل

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :