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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم وتشن حملة اعتقالات واسعة فيه

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

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