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الدفاع المدني في غزة: 70 الف فلسطيني في شمال القطاع مهددون بالموت من الجوع والعطش بحال لم يستشهدوا بالقصف الاسرائيلي

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

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