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الاحتلال يعلن ان اكثر من 1450 مسيرة اطلقت على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العدوان

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

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