الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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بقائي: نتحاور مع الاوروبيين بشان القضايا المشتركة وعلى هامش اجتماع الامم المتحدة ناقشنا مع المساعدين لوزراء الخارجية موضوع الملف النووي

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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