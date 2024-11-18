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بقائي:قضية الملف النووي الايراني يجب ان تخرج من مجلس الامن

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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