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بقائي: احدى العوامل التي جعلت استمرار العدوان الصهيوني على غزة هو اتساع رقعة الجرائم الدولية

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

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