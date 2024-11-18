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مصادر لبنانية: 4 شهداء و22 جريحا جراء غارة اسرائيلية استهدفت احد المباني في شارع " مار الياس "بالعاصمة اللبنانية بيروت

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

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