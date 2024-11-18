الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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بقائي: تهديدات الكيان الصهيوني مغايرة للحقوق الدولية بالكامل وسترد ايران عليها بالطريقة المناسبة

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

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