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بقائي: الكيان الصهيوني لا يستحق التواجد في المحافل الدولية

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

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