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حرس الثورة الاسلامية يعلن استشهاد اثنين من عناصر قوات التعبئة اثر عملية ارهابية جنوب شرق ايران

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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