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حرس الثورة الاسلامية: جريمة اغتيال عفيف لن تزعزع مسيرة مقاومة وصمود حزب الله بل ستزيد من حقد مجاهدي المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

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