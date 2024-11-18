الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف مدفعي اسرائيلي على محيط بلدتي شيحين والجبين في جنوب لبنان

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :